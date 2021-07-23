В Крыму убившему ребенка отчиму отменили пожизненное заключение

Вынесенный Верховным судом Республики Крым приговор о пожизненном заключении местному жителю, который в ноябре 2019 года убил пятилетнюю падчерицу, заменен на 19,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение принял Третий апелляционный суд общей юрисдикции. Оно вступило в законную силу.

В пресс-службе суда отметили, что суд первой инстанции не учел несколько обстоятельств, в том числе содействие следствие со стороны преступника, его признание и подробные показания. Последние стали основанием для изменения вердикта мужчине, признанному в умышленном убийстве ребенка (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

После отъезда супруги на заработки в Китай житель Раздольненского района один воспитывал их совместного двухлетнего сына и пятилетнюю падчерицу. В ноябре 2019 года он много раз ударил девочку по голове и ногам, а затем утопил в ванной.

Впоследствии крымчанин вывез тело ребенка из села, в котором проживал, и закопал, позже пытался инсценировать исчезновение девочки. Несколько дней ее искали сотни волонтеров, поисковиков "Лизы Алерт", полицейских и спасателей. Под давлением собранными следователями улик отчим признался в убийстве.