СМИ: Власти проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2022 году

Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития поручено проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

"Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", - рассказал собеседник агентства.

При этом вопрос еще не решен окончательно из-за отсутствия ответа от ведомств, уточнил источник.

Напомним, пенсии работающих пенсионеров в России не индексируются с 2016 года. В декабре прошлого года президент Владимир Путин поручил проработать этот вопрос правительству. Позже глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство направило свои предложения, а вопрос будет решен в ближайшее время.