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Фото: Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Новости
    25.07.2021, 12:16
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

47-летний российский актер, режиссер, рэпер и рокер Сергей Безруков официально стал многодетным отцом - у кинематографиста и театрального деятеля родился пятый ребенок - сын. О чем Сергей сообщил подписчикам своей Instagram-страницы. Разместив соответствующее фото.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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О том, что супруга артиста, режиссер Анна Матисон вновь на сносях, ранее стало известно оттуда же - из социальных сетей общительного Безрукова.

"Анечка родила мне сына ВАСИЛИЯ! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо Тебе, Родная моя! Я был рядом" - снабдил Сергей подписью снимок, осаждая пост тэгами #семья #вседома #семьясталабольше. И тем спровоцировав шкальные поздравления, за которые позже поблагодарил поклонников.

Безруков и Матисон познакомились в 2014 году на съемках. В 2016-м у пары родилась дочь, в 2018-м - сын. Кроме того у Сергея есть двое детей от прошлых отношений.

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