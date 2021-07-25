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25.07.2021 18:10
Рубрика: Власть

Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Текст: Айсель Герейханова
У Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны и наших национальных интересов, заявил президент Владимир Путин 25 июля в Санкт-Петербурге на параде, посвященном Дню Военно-морского флота.

Утром в воскресенье Владимир Путин "обошел" на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поприветствовал их экипажи. За торжественным смотром президент наблюдал с трибуны на Сенатской площади. В этом году российскому флоту исполняется 325 лет. Мощь ведущей морской державы на параде показали более 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Фото: Владимир Пасякин/РГ
В параде ВМФ в Севастополе приняли участие более 1000 военнослужащих

Владимир Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России, отметив, что этот праздник дорог для всего народа. "Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие", - сказал Верховный главнокомандующий РФ. Путин подчеркнул, что сегодня у Военно-морского флота есть все необходимое для гарантированной защиты России и национальных интересов страны. "Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", - сказал он, принимая парад.

"Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - заявил Путин. В своем выступлении президент отметил, что военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, и вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы Отечества.

В заключение глава государства напомнил отраженные в морском уставе заветы Петра Великого: ни перед кем не спускать флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу. "С праздником вас! Да здравствует российский Военно-морской флот!" - завершил свое выступление президент.

Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана

На рейде Невы перед президентом прошли новейший фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малый ракетный корабль "Град Свияжск" дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" (типа "Лада"), большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Возглавлял строй статической парадной линии 54-пушечный линейный парусный корабль "Полтава". По фарватеру Невы впервые торжественно прошла группа патрульных катеров проекта "Мангуст" Пограничного управления ФСБ России.

В этот же день после парада Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения - большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Сизов". По сути, это плавучий рыбзавод, который будет вылавливать до 60 тысяч тонн рыбы в год и тут же на борту ее перерабатывать, замораживать, чтобы отвезти в порт отправления.

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