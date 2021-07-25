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Фото: российский актер сыграл в новых "Викингах"

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    25.07.2021, 17:22
Текст:   Козьма Лоханкин

Российский актёр и театральный режиссёр Антон Бутаков снялся в первом сезоне спин-оффа "Викингов", получившего подзаголовок "Вальгалла".

Фото: kinopoisk.ru
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Он также выложил в Facebook фотографию со съёмок, подписав: "Меня не было два дня, потому что я летал на съёмку нового сезона "Викинги" от Netflix . Разрешили только одно фото выложить".

Сюжет нового шоу перенесётся на сто лет вперёд по отношению к событиям оригинальных "Викингов", недавно завершившихся шестым сезоном.

С актёрским составом можно ознакомиться здесь.

Антон Бутаков - главный режиссёр Центра современной драматургии в Екатеринбурге. Известен по фильмам Алексея Федорченко "Война Анны" и "Последняя "Милая Болгария", где он сыграл Маяковского.

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