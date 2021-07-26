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26.07.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ остановил выпуск автомобилей до 15 августа

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

С 26 июля 2021 года АвтоВАЗ приостанавливает выпуск автомобилей Lada и Renault в связи с началом единого корпоративного отпуска, который продлится до середины августа.

В корпоративный отпуск уходят все сотрудники компании и дочерних предприятий, за исключением тех, кто занят обслуживанием оборудования и на производствах, которые работают в режиме непрерывного цикла.

По информации "РГ", дилеры Lada обеспечены достаточным количеством автомобилей, чтобы удовлетворить клиентский спрос.

Выпуск машин возобновится 16 августа. Напомним, что до начала корпоративного отпуска АвтоВАЗ успел перенести сборку Lada Niva Travel на основной конвейер.

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#Lada