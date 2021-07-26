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26.07.2021 09:32
Рубрика: Авто

В Москве за первое полугодие зафиксировано 19 ДТП с детьми на самокатах

Текст: Владимир Баршев
За 6 месяцев этого года в столице зарегистрировано 19 аварий с детьми на самокатах. В том числе на электрических, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Всего зафиксировано 16 наездов на несовершеннолетних пешеходов, передвигающихся на обычных самокатах, один случай использования электросамоката мощностью до 0,25 кВт, а также два ДТП с использованием электросамокатов с мощностью электродвигателя свыше 0,25 кВт.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
ГИБДД рассмотрит увеличение максимальной скорости до 150 км/ч

Ранее пресс-центр МВД России сообщал, что за полгода в России зафиксировано 180 ДТП с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. В них погибли пять человек и 188 пострадали.

В МВД отметили, что статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс.

Напомним, что сейчас все передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности считаются пешеходами, поэтому далеко не все происшествия фиксируются в ГИБДД как ДТП.

Например, если водитель электросамоката сбил пешехода или велосипедиста, то это не считается ДТП. Столкнулись два пешехода. В статистику такие происшествия не попадают. Не столь давно погиб известный ученый Иван Пигарев. Он ехал по велодорожке на велосипеде и столкнулся с электросамокатчиком. Несколько наездов электросамокатов на детей на тротуаре в Санкт-Петербурге послужили поводом для запрета аренды этих средств передвижения. Но все эти случаи - не ДТП.

Столичная Госатоинспекция напоминает, что пересекать проезжую часть можно только спешившись и только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности перехода. А также о том, что одно из обязательных условий безопасного передвижения на шеринговых электросамокатах крупных городских сервисов проката с максимальной мощностью до 0,25 кВт - это возможность их использования лицами старше 18 лет.

В регионах Авто ПДД Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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