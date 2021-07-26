Вычислен второй подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе

Правоохранители вычислили и объявили в розыск второго подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе.

Речь идет о Заурбеке Кениеве, родившемся в 1977 году. О местонахождении предполагаемого преступника следователи просят сообщать в органы правопорядка, заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

Напомним, сейчас в Ставропольском крае расследуется громкое уголовное дело об убийстве замначальника уголовного розыска ОП 4 УМВД России по городу Ставрополю Руслана Абовяна. Преступление произошло ночью 23 июля возле дома правоохранителя.

Оперативно удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 28-летний уроженец одной из соседних республик. У него были найдены патроны и магазины к пистолету. Сейчас с задержанным работают следователи. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.