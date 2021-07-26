В Ставрополе арестован участник убийства полицейского

Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал одного из двух участников убийства сотрудника уголовного розыска. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователей, сообщили "РГ" в суде.

Ибрагима Симбаригова арестовали на два месяца - до 24 сентября 2021 года.

Напомним, сейчас в крае расследуется громкое уголовное дело об убийстве замначальника уголовного розыска ОП 4 УМВД России по городу Ставрополю Руслана Абовяна. Преступление произошло ночью 23 июля возле дома правоохранителя.

28-летнего Симбаригова удалось оперативно задержать в Апанасенковском районе Ставрополья. У него были найдены патроны и магазины к пистолету. Второго подозреваемого - Заурбека Кениева - объявили в розыск.