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26.07.2021 18:38
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе арестован участник убийства полицейского

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал одного из двух участников убийства сотрудника уголовного розыска. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователей, сообщили "РГ" в суде.

Фото: Владимир Аносов/РГ
СК возбудил дело после убийства замначальника угрозыска в Ставрополе

Ибрагима Симбаригова арестовали на два месяца - до 24 сентября 2021 года.

Напомним, сейчас в крае расследуется громкое уголовное дело об убийстве замначальника уголовного розыска ОП 4 УМВД России по городу Ставрополю Руслана Абовяна. Преступление произошло ночью 23 июля возле дома правоохранителя.

28-летнего Симбаригова удалось оперативно задержать в Апанасенковском районе Ставрополья. У него были найдены патроны и магазины к пистолету. Второго подозреваемого - Заурбека Кениева - объявили в розыск.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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