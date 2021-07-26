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26.07.2021 11:20
Рубрика: Происшествия

В МВД рассказали о гибели полицейского во время ливня в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В ГУ МВД России по Кубани рассказали подробности гибели 42-летнего майора полиции и его семьи во время залпового ливня в Сочи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан
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Напомним, трагедия случилась вечером 23 июля. Во время мощного ливня из берегов вышла река Мацеста.

"Местный полицейский Алексей Кожакин, его жена, 10-летняя дочка, а также двое их знакомых стали заложниками стихии, - говорится в сообщении. - Вместе они передвигались на автомобиле Toyota Avensis. Когда Алексей заехал на неогороженный мост через реку Мацеста, оказалось, что путепровод от порыва ветра завалило ветками, а вода в реке поднялась и покрыла проезжую часть. Знакомый вышел из машины, чтобы расчистить дорогу, но провалился под мост, позже мужчина смог самостоятельно выбраться из реки ниже по течению".

Увидев, как снесло потоком знакомого, полицейский попытался отъехать назад на берег, чтобы не оставлять семью на мосту в опасности и направиться на поиски пострадавшего, но машину смыло потоком воды.

На следующее утро тело главы семьи нашли недалеко от пешеходной зоны местной лечебницы в реке, тела двух женщин обнаружили вместе с покореженным автомобилем. Поиски девочки продолжаются до сих пор. Предположительно ее унесло течением в море.

Отмечается, что Алексей Кожакин добросовестно служил в органах внутренних дел более 14 лет, был профессионалом своего дела и чутким человеком, стремящимся помочь каждому, обратившемуся за помощью.

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