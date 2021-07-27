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27.07.2021 13:02
Рубрика: Легковые авто

Американский автосалон неудачно пошутил над чернокожей женщиной

Текст: Григорий Гомельчук

На прошлой неделе чернокожая женщина из Северной Каролины по имени Тринити Бетьюн приобрела в автосалоне Lumberton Honda свой первый автомобиль.

Фото: Пресс-служба SsangYong.
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Через несколько дней дилер поздравил женщину с покупкой постом в Facebook. Каково же было изумление и возмущение Тринити, когда под фотографией она прочла подпись: "Поздравляем Бон Квишу с ее Toyota Camry 2016 года".

Дело в том, что Бон Квишами в США называют парней, которые в шутку изображают поведение афроамериканок.

Через час пост пропал со странички дилера, но его скриншоты уже начали разлетаться по соцсетям, разгорелся скандал. К Тринити, которая работает сиделкой в доме престарелых, уже приезжали репортеры с крупных телеканалов, которым она рассказала, что дурацкая шутка ее очень оскорбила и испортила радость от покупки. Теперь она собирается подать на автосалон в суд.

Руководство Lumberton Honda, в свою очередь, публично извинилось перед женщиной и сообщило, что сотрудник, ответственный за публикацию, был уволен сразу же, как стало известно о его проделке.