Как атом из России "нашел работу" и получает прописку в Боливии

По российскому проекту в Республике Боливия начали строительство реакторного комплекса в Центре ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ). Этот современный центр поможет в борьбе с раком, болезнями растений, двинет вперед науку и станет первым таким объектом в Латинской Америке, который создается с участием российских атомщиков.

В понедельник на ранее выбранной площадке в районе города Эль-Альто начата заливка бетона в основание реакторного комплекса. В приуроченной к этому официальной церемонии принял участие президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора. Россию представлял первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров, который отвечает за развитие и международные проекты атомной госкорпорации.

Реакторный комплекс, как и задумывалось, станет ядром ЦЯИТ, а создание самого центра разбито на несколько этапов. Сейчас в активной фазе строительства находятся объекты первой очереди и второй. Это предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения (МЦО).

Первый предназначен для производства широкого спектра изотопов, которые будут поставляться в медицинские клиники Боливии для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Медицинские изотопы и радиофармпрепараты на их основе позволят проводить более пяти тысяч диагностических и лечебных процедур в год.

Второй объект имеет не менее важное значение, так как позволяет обрабатывать сельскохозяйственную и пищевую продукцию для обеспечения ее безопасности и продления срока годности. В МЦО будут также развивать технологию стерилизации медицинских изделий.

На церемонии с участием президента Боливии было отмечено, что строительство такого современного технологического центра внесет огромный вклад в развитие науки, медицины, сельского хозяйства и образования в Боливии, а также позволит создать более 500 высококвалифицированных рабочих мест для жителей Эль-Альто и соседнего Ла-Паса.

Центр уникален и тем, что для его размещения выбрано плато на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря - с запуском реактора он станет самым высотным атомным объектом в мире. Катакора в этой связи заявил, что боливийские и иностранные ученые смогут проводить исследования на "беспрецедентной высоте", в прямом и переносном смыслах. А в практическом отношении помогут Боливии развивать горнодобывающий сектор, сельское хозяйство, исследовать и рационально использовать водные ресурсы.

В создаваемом центре будут проходить обучение специалисты по ядерной физике и смежным специальностям из Боливии и других стран этого континента. Тем самым центр станет точкой роста для научных коллабораций, будет притягивать ученых и помогать в решении глобальных задачи в сфере экологии, здравоохранения, других областях.

А для России и "Росатома", заявил в свою очередь Комаров, сооружение Центра ядерных исследований и технологий в Боливии - "первый столь серьезный проект в Латинской Америке". "И мы делаем все возможное для его успешной и своевременной реализации", - отметил он.

Несмотря на дополнительные сложности, вызванные пандемией, российская сторона соблюдает контрактные обязательства и старается выдержать набранный темп. Как сообщил Евгений Пакерманов, президент управляющей компании "Русатом Оверсиз", которая отвечает за реализацию проекта в Боливии, до конца года планируется передать заказчику два важнейших объекта - уже упомянутые ПЦРК и МЦО. Срок ввода остальных объектов центра, включая реакторный комплекс, - 2024 год.