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27.07.2021 08:54
Рубрика: Общество

Реаниматолог назвал единственный способ остановить циркуляцию COVID-19

Текст: Василий Кошкин

Остановить распространение коронавируса в мире поможет только коллективный иммунитет во всех странах мира. Об этом заявил реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Также раньше произошло с вирусом гриппа, после испанки смертность и высочайшая заболеваемость держалась несколько лет, а потом все пошло на спад. Думаю, что с коронавирусом будет такая же картина", - заявил врач в комментарии Ura.ru.

По его словам, пока прививку от COVID-19 желательно делать каждые полгода. Причина - в изменчивости вируса.

"Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь", - добавил Чурадзе.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 60%. При этом вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что к ноябрю власти рассчитывают достичь показателя минимум в 80%.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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