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27.07.2021 11:41
Рубрика: Происшествия

Арестован подозреваемый по делу о гибели амурского министра

Текст: Ольга Коваль

39-летнего благовещенца, после конфликта с которым скончался министр цифрового развития и связи Приамурья Александр Курдюков, арестовали на два месяца.

Фото: СК РФ
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра

"Он заключен под стражу до 25 сентября", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Трагический инцидент произошел 17 июля на одной из турбаз вблизи Благовещенска. Между Курдюковым и одним из отдыхающих завязалась ссора, которая впоследствии переросла в драку. В результате чиновник получил травму головы и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Спустя неделю он скончался.

Обидчика министра задержали быстро. По данным местных СМИ, это мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин. Ему вменяют статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование уголовного дела взял под личный контроль председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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