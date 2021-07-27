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27.07.2021 10:51
Рубрика: Происшествия

Экспертиза подтвердила, что в Бурятии найден пропавший год назад Ан-2

Текст: Тимофей Борисов

В правоохранительных органах Бурятии подтвердили, что найденные три дня назад остатки самолета, принадлежат именно тому борту, который безуспешно искали на протяжении всего года. Речь о самолете Ан-2 с шестью людьми на борту. Его случайно обнаружили туристы в Тункинском районе Бурятии.

Фото: wikipedia.org
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За пару дней в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР установили, что пропавшее воздушное судно найдено. Проверка была необходима, потому что примерно полгода назад уже находили останки самолета. Однако проверка показала, что был найден такой же Ан-2, но пропавший много лет назад. Тайга в Бурятии трудно проходимая и даже с воздуха очень сложно вести поиски.

Так получилось и с Ан-2 авиакомпании "Феникс". Он пропал 19 июля 2020 года после того, как вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На его борту находились два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс", которые позже должны были принять участие в обработке лесов. Поиски велись даже в соседней Иркутской области, но безрезультатно. Наземная группировка осмотрела около 30 тысяч квадратных километров. Вертолеты и самолеты совершили 129 вылетов, беспилотники Минобороны РФ - 11 полетов.

А оказалось, что самолет разбился в том же районе, из которого и вылетел. Пока причина катастрофы не установлена. Предстоит провести расшифровку бортовых самописцев.

"Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно- медицинской и генотипоскопической экспертиз", - сообщили следователи.

В регионах Происшествия ЧП ДФО Бурятия

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