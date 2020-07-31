Пропавший в Бурятии Ан-2 будут искать беспилотники

Пропавший в Бурятии Ан-2 будут искать с помощью беспилотников, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Командованием Восточного военного округа принято решение о применении беспилотной авиационной системы "Орлан". Специалисты минобороны начнут работать в селе Кырен 3 августа", - отмечается в сообщении.

Всего за десять дней поисков обследовано 17,5 тысяч квадратных километров. Четыре самолета и вертолета 52 раза совершали вылеты, проведя в воздухе почти 200 часов. Также работают сотрудники МЧС, Забайкальской авиационной базы лесов, Тункинского национального парка, члены поискового отряда "Лиза-Алерт" и добровольцы.

Психологи оказывают помощь родственникам, которым ежедневно сообщают информацию о поисках.

Напомним, самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен 19 июля. На борту воздушного судна находились шесть человек: два члена экипажа и четыре летчика, которым предстояло совершать полеты в Окинском и Тункинском районах для обработки леса от шелкопряда.

По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полет не была одобрена. Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров. Радиомаяк на пропавшем борту не сработал, из-за чего поиски были сильно затруднены.

28 июля в Усольском районе Иркутской области нашли обломки аналогичного Ан-2, который совершил жесткую посадку год назад.