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28.07.2021 18:14
Рубрика: Легковые авто

Китайский производитель смартфонов займется созданием автопилота

Текст: Юрий Зубко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Китайский производитель смартфонов займется созданием автопилота для автомобилей.

Фото: www.twitter.com/JordanTeslaTech
Автопилот Tesla принял луну за желтый сигнал светофора

Как заявил генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь, будет создано отдельное подразделение, целью которого станет работа над автопилотом четвертого уровня автономности (он подразумевают практически полный отказ от участия человека в управлении транспортным средством). На первом этапе планируется нанять 500 инженеров. Сроки возможного появления системы пока не называются.

О выходе на рынок электромобилей корпорация объявила еще в марте, сообщив, что намерена вложить в это направление 10 млрд долларов в ближайшие 10 лет.

Компания Xiaomi имеет собственную экосистему с колоссальной армией пользователей и обширным перечнем включенных в нее продуктов от смартфонов и ноутбуков до предметов быта, некоторые эксперты нашли обращение компании к сфере персонального транспорта закономерным этапом.

Ранее стало известно, что Huawei тоже выпустит свою "электричку". Компания готова потратить на проект миллиард долларов.