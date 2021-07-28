На пожарище VI века в Фанагории найден говорящий клад

Фрагмент разбитой амфоры, а в ней 80 медных статеров обнаружены в слое пожара на месте средневековой Фанагории - столицы одной из самых ранних христианских епархий на территории современной России. С весны 2014 года в этом месте на берегу Керченского пролива действует Государственный историко-археологический музей-заповедник "Фанагория" и проводятся масштабные изыскания - на суше и под водой.

Уже третий сезон подряд Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН исследует слой городского пожара VI века. По словам руководителя экспедиции Владимира Кузнецова, большое количество золы, сажи, фрагментов сгоревших деревянных перекрытий, битой посуды и остатков обгоревшего зерна в амфорах говорит о значительных масштабах катастрофы. И клады, упрятанные в момент опасности - за час или минуту до гибели, подтверждают катастрофический характер событий, происходивших здесь пятнадцать веков назад.

Как полагают исследователи, эта и находки предыдущих полевых сезонов связаны с бурными историческими событиями на Боспоре в VI веке, когда боспорские города из-под власти кочевников-гуннов добровольно вошли в состав Византийской империи, а фанагорийский епископ Иоанн поставил свою подпись под документами патриаршего Синода в Константинополе.

Кто же "подверг мечам и пожарам" Фанагорию в VI веке? В одном случае это были кочевники-гунны. Они разгромили в городе византийский гарнизон и убили военачальника (трибуна). На рубеже 520-530-х годов император Юстиниан I отправил наемную армию, усиленную готами, и город Боспор (Керчь) был возвращен под власть Византии. Тогда же или чуть позже, полагают историки и археологи, под власть Византии вернулись Кепы и Фанагория. А их разрушение (одна из гипотез) произошло уже в середине VI века, когда к азиатскому Боспору подошли авары, бежавшие под натиском тюрок...

Снаряды от метательных машин указывают на то, что Фанагория подверглась штурму и разрушению

Какие этому есть подтверждения? В Фанагории, как и в других боспорских городах, археологи обнаружили два слоя пожаров VI века, рассказали в пресс-службе Института археологии. Первый, ранний слой пожарища, сохранил в себе снаряды от метательных машин, а это указывает на то, что в первой половине VI века Фанагория подверглась разгрому и разрушению. Второй слой пожара датируют концом VI века и связывают с событиями 576 года - походом тюрок на Боспор, когда пострадала большая часть крепостей и малых городов Таманского полуострова.