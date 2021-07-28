В Башкортостане расширили поддержку для молодых ученых

Начиная с этого года молодым ученым в возрасте до 35 лет будут выделять средства на научные исследования. В соответствии с указом главы региона Радия Хабирова учреждено 20 грантов: 10 - аспирантам, 10 - кандидатам наук. Первым в течение двух лет из бюджета республики будут выделять по 500 тысяч рублей, вторым - по одному миллиону.

В 2021 году на эти цели в бюджете республики предусмотрено 15 миллионов рублей, в последующие годы - по 30 миллионов. Как сообщил советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов, гранты - это только часть, начальная ступень новой системы стимулирования молодых исследователей, воспроизводства кадрового потенциала.

- Мы перезапускаем систему поддержки молодых ученых, - подчеркнул Руслан Казыханов. - Создаем молодежные лаборатории, привлекаем ведущих ученых в вузы и научные центры региона. Главным показателем того, что гранты сработали, станут успешная защита диссертаций и закрепление в республике наших лучших умов.

Для того чтобы в Башкортостане появлялись новые научные школы мирового уровня, в 2021 году планируется выделение четырех трехлетних мегагрантов по 75 миллионов рублей. Ставка делается на появление новых исследований в области декарбонизации, биомедицины и генетики, авиационных материалов и фотоники, искусственного интеллекта.