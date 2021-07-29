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29.07.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Новый Mitsubishi Outlander PHEV: 7 мест, мощнее и дальнобойнее

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

После отчёта о прибыли компания Mitsubishi поделилась информацией о грядущей новинке, которая появится до конца 2021 года: это флагман продаж Outlander, оснащённый гибридной трансмиссией нового поколения.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Пока Mitsubishi опубликовала два тизера грядущей новинки, заявив, что новый Outlander PHEV оснащён более мощными электромоторами и батареей увеличенной ёмкости.

Также заявлено, что новая платформа CMF-C/D позволила скомпоновать все элементы трансмиссии таким образом, что гибридный кроссовер сможет принять на борт семь человек. Напомним, что в актуальный гибрид могут усесться только пятеро.

Главная интрига: Outlander получит трансмиссию, аналогичную Nissan X-Trail/Rogue, в котором ДВС выполняет роль генератора, а колёса вращает электромотор (система e-Power), или же улучшенную версию прежней последовательно-параллельной схемы.

Премьера нового поколения Mitsubishi Outlander состоялась в феврале 2021 года.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
#Mitsubishi