Пять проектов, над которыми работает Данила Козловский

Данила Козловский представил на защите в Фонде кино проект кинофильма, который он задумал. Как оказалось, это не единственный проект с его участием, на который попросили субсидии у Фонда. Обозреватель "РГ" решила вспомнить, над чем еще работает Козловский. Напомним при этом, что фильм "Чернобыль", в котором Козловский - и режиссер, и продюсер, и исполнитель главной роли, после российского кинопроката, по словам создателей, довольно неплохо чувствует себя на площадке онлайн-кинотеатра Netflix. К нему проявляют интерес зрители разных стран. А это означает, что и другие фильмы и сериалы с участием Козловского имеют шанс привлечь к себе внимание на международном уровне.

1. True Russian Romans (название - рабочее)

Фильм "Анна Каренина" - один из референсов этого проекта. "РГ" писала о том, что такой задуман еще в прошлом году - Козловский впервые рассказал о нем на фестивале "Зеркало". Тогда жанр будущего фильма Козловский определил как "драматическая музыкальная комедия", включающая в себя такие произведения, как "Евгений Онегин", "Горе от ума", "Герой нашего времени" и другие. "Представьте себе, что Лермонтов, Пушкин и Толстой отдыхали бы вместе в одном санатории и стали свидетелями истории семьи, которая произошла в соседнем имении. И каждый написал бы о ней свою книгу", - пояснял Данила Козловский. Все это же он повторил в Фонде кино и добавил, что русская классика - это бренд в хорошем смысле. "У нас своя Вселенная. Условно говоря, Marvel. Только вместо главных героев - персонажи русской литературы".

Самое важное в будущем фильме, по словам Козловского - то, что он должен нести к зрителю семейные ценности. А согласно описанию сюжета, драма с элементами постмодернистской комедии расскажет о молодой девушке Татьяне и ее семье - помещиках Лариных, оказавшихся на краю разорения и гибели. Сценарий представляет собой метаисторию, сотканную из персонажей, сюжетных ходов, тем и стилистических приемов произведений русской классики XIX века (таких авторов, как Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Островский, Тургенев, Лесков, Чернышевский, Гоголь и Чехов).

2. "Один в океане"

Этот проект режиссера Кирилла Соколова и продюсеров Артема Васильева, Романа Борисевича, Петра Буслова и Анре Ложи также представили в Фонде кино. Фильм основан на реальной истории советского океанографа и писателя Славы Курилова. Картина базируется на его книге с одноименным названием "Один в океане". 13 декабря 1974 года Слава Курилов прыгнул с борта советского круизного лайнера в Филиппинском море. Его путешествие к берегу - почти трое суток вплавь в полном одиночестве посреди океана - потом назовут предательством, побегом, подвигом, протестом… Но для Курилова этот прыжок был шагом к свободе. "Эта история не о побеге. Эта история о стихии, которая делает человека по-настоящему свободным", - говорят создатели. Данила Козловский сыграет Славу Курилова в этой картине. Кстати, о Курилове снято несколько документальных лент. В новом фильме планируются подводные съемки и визуальные эффекты. А еще известно, что он будет снят в совместном сотрудничестве с несколькими странами, в частности, ведутся переговоры со студиями из Венгрии, Бельгии и Мальты. Референсы у фильма - такие картины, как "Жизнь Пи", "Отмель" и "Выживший".

3. "Люся"

Иван Твердовский, режиссер фильмов "Класс коррекции", "Зоология", "Подбросы", "Конференция" и других начал работу над своим первым сериалом "Люся". Главную роль, создателя голосового помощника, умной колонки по имени "Люся", сыграет Данила Козловский. Его персонаж Сеня - большой любитель экспериментов. Поэтому он в отношениях с алгоритмами и искусственным интеллектом нарушил все границы и допустил "Люсю" в свои отношения на работе и в семье. Что из этого вышло - увидим в сериале.

4. "Карамора"

Долгожданный сериал, о котором не раз писала "РГ", должен появиться уже в этом году на одном из крупных стриминговых сервисов. Козловский в нем и режиссер, и продюсер, и актер. Согласно описанию, действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.... Сериал "Карамора" немного припоздал, поскольку известно, что в нем поднимается тема вампиров. Уже по крайней мере два сериала "Вампиры средней полосы" и "Пищеблок" обыграли российских кровопийц. А "Карамора" был и задуман, и заявлен раньше, чем они.

5. "Надвое"

О новом фильме Валерия Тодоровского "Надвое" мы также уже рассказывали. В нем впервые в кино вместе сыграют Данила Козловский и Александр Петров. Съемки картины, которая делается при поддержке канала "Россия 1", уже завершены. О сюжете известно, что это современная история о двух друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. Там герои Костя и Саня знакомятся с двумя девушками. В главных женских ролях в фильме Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Козловский рассказывал о будущем фильме, что на площадке сложилась хорошая атмосфера, что ему было комфортно работать и с Петровым, и с Тодоровским, и с оператором Сергеем Козловым. "Такой сценарий - чистая радость для артистов. Как говорит моя мама, у нас с партнерами есть уникальная возможность "вышивать" в кадре, не говоря о том, что по своей актуальности эта история основана на событиях из жизни миллиардов людей. В общем, профессионально я счастлив!" - сказал он.