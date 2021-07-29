Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии

Дым от лесных пожаров окутал Якутск плотной пеленой. Выглядит мистически, но совсем не безопасно для здоровья людей. Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

"Нам бы еще неделю продержаться, сейчас прогноз на +30 градусов и без осадков, потом должно стать полегче, - рассказал "Российской газете" заместитель руководителя Рослесхоза, генерал-лейтенант запаса Александр Агафонов. - Пойдут осадки, жара спадет. У меня ребята в лесу некоторые уже третий месяц. Ситуация сложная, но мы все знаем, умеем и понимаем, не сдаемся".

Свежая сводка от Рослесхоза: по ситуации на полночь 29 июля в России горят 246 лесных пожаров на 713 тысячах гектаров леса. Из них на долю Якутии приходится 93 пожара и 570 тысяч га.

"На 1 гектар якутского леса опадает 3-5 тонн хвои лиственницы, - объясняет Агафонов. - Осадков нет, жара. Она вся высохла и стала порохом. По такой подстилке при ветровой нагрузке пожар распространяется со скоростью до 40 км/ч. А над Якутией высокая грозовая активность, только без дождей. Молнии попадают в деревья, а от них занимается эта сухая подстилка. Потушить, залить водой такой огонь невозможно, тем более что пригодных для забора авиацией рек, кроме Лены, здесь мало. Остается окапывать минерализованные полосы и ими ограничивать распространение огня".

Александр Агафонов (справа): "Здесь работают лучшие лесные пожарные со всей страны, нам важно не потерять ни одного человека". Глава Якутии Айсен Николаев (в центре) внимательно вникает в подробности предстоящей пожарной операции. Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

Сейчас в Якутии этой сложной и опасной работой занимается сборная лучших лесных пожарных со всей страны. Из 5618 человек, задействованных в тушении, 209 работников федерального резерва Авиалесоохраны, 47 человек с Читинской базы авиаохраны лесов, 60 - из Бурятии, 30 - из Амурской области, 19 - из Биробиджана, 28 - с Алтая, 12 - из Новосибирска, 25 - из Томска, 19 - из Тюмени, 30 - из Югры.

В нацпарке Ленские Столбы тоже dream team: 48 человек из федеральной Авиалесоохраны и с ними коллеги из Тувы, Хабаровска, Читы, Екатеринбурга.

"Нам очень помогли и миноборны, и МЧС, организовали переброску сил и средств, чтобы обеспечить в Якутии максимальную концентрацию профессионалов", - отмечает Александр Агафонов.

По кромкам лесных пожаров, подбирающихся к населенным пунктам, работают самолеты Ил-76 и Бе-200. Фото: РИА Новости

В Якутии опробовали использование огнепроводящего шнура - специальная лента со взрывчаткой раскатывается по лесу, после подрыва оставляя за собой почти готовую минерализованную полосу. Пока что в Якутию доставили 35 км этого боеприпаса, сказал Агафонов.

"Самолеты со снайперской точностью сливают воду на кромку пожаров рядом с населенными пунктами, это позволяет защитить от огня улусы, - продолжил Александр Агафонов. - Пожарные-десантники где с парашютами, где с помощью спусковых устройств с техникой забрасываются в те места, где они нужны, и работают на отлично. Результат - при очень сложных погодных и климатических условиях здесь, в Якутии, площадь, пройденная огнем, на 300 тыс. га меньше, чем была в прошлом году".

Среди элиты лесных пожарных много отслуживших в ВДВ. Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

Как только в небе появляется достаточно мощное облако, к нему вылетает самолет со специальным реагентом. Это позволило обеспечить 90 часов искусственного дождя.

Ежедневные облеты пожаров, в которых участвует и глава Якутии Айсен Николаев, помогают координировать силы, привлекать добровольцев из местного населения. В итоге удается не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики региона.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Борьба с якутскими пожарами идет не только за лес, но и за здоровье людей.

"Задымление, особенно если это продолжается продолжительное время, однозначно отрицательно влияет на самочувствие, - сказал "РГ" главный специалист-пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. - Даже здоровые люди жалуются на кашель, удушье. Для лиц с хронической патологией легких ситуация еще хуже - у них можно ожидать обострения заболевания. Ситуация в Якутии сейчас похожа на ту, что отмечалась в столичном регионе в августе 2010 года".

Пожарных десантников доставляют к месту тушения вертолетом. С борта воздушного судна на землю они могут спуститься на парашюте или с помощью троса. Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

Очевидно, ничего хорошего из-за дыма не ждет и COVID-больных. Прямых исследований по этому поводу не проводилось, но есть заключения медиков по курильщикам, которые регулярно вдыхают дым по собственной воле. COVID-19 у них протекает намного тяжелее, чем у тех, кто не курит.

"Чем больше стаж курения, тем, к сожалению, больше таких больных переводятся в реанимации, - рассказывал ранее Сергей Авдеев. - Мы видим, что у интенсивно курящих пациентов риск летального исхода на 90% выше, чем у некурящих".

Напомним, после памятного лета 2010 года, когда из-за аномальной жары вокруг Москвы горели торфяники и весь московский регион в течение нескольких недель оставался под плотным смогом, негативные последствия у многих возникали не только непосредственно в это время, но и позже. В Москве частота выездов скорой по вызовам выросла тогда в 1,5 раза, а в департаменте здравоохранения столицы зафиксировали увеличение смертности, в том числе от сердечно-сосудистых катастроф.

Подготовила Ирина Невинная

Майор увозил мальчишку из Бреста на лафете орудия. Якутские лесные пожарные эвакуируют детей и подростков на крыше "уазика". Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

МНЕНИЕ

Люди вдвое увеличивают частоту пожаров

Николай Шматков, директор FSC России:

- Исследования показали, что в Сибири частота пожаров вдвое выше там, где есть дороги. То есть люди своими действиями увеличивают частоту возгораний в лесу в среднем в два раза относительно того, что заложено природой. Такие объемы горения плохи и для экологии, и для экономики. Выделяется огромный углеродный след, уничтожается ресурсная база.

Глава Якутии Айсен Николаев (справа, в камуфляже) участвует в облетах зон горения, руководит мобилизацией добровольцев из местного населения. Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

У нас нет деревьев, для роста которых необходима горелая земля. Да, лес должен обновляться, пожар - часть экосистемы. Например, в Коми длительность жизненного цикла леса 80 лет.

Все помнят пожары 2010 года в Подмосковье, за это время были приняты меры, такого задымления у нас больше нет.

Без хорошего обеда минерализованную полосу на пути огня не проложить. Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

Когда летишь над Сибирью, видишь мозаику из гарей разного возраста. Это ненормально, так много пожаров быть не должно. Пожары там происходят примерно с равной интенсивностью все последние десятилетия. Это не результат смены геологических эпох или каких-то планетарных процессов - это просто человеческое пренебрежение и бесхозяйственность, которые продолжаются уже довольно длительное время. Отличие только в том, что сейчас дым стал окутывать города и это вышло в социальные сети. И теперь к этому приковано внимание и блогосферы, и СМИ, и общественности.