В Барнауле завели дело после взрыва газа в жилом доме

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту хлопка бытового газа в жилом доме, из-за которого пожилая женщина оказалась в тяжелом состоянии в больнице. Следователям предстоит выяснить, почему произошла утечка в бытовом газовом оборудовании в квартире пострадавшей.

- Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к тяжким последствиям для здоровья человека ( п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - отметила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В ходе доследственной проверки удалось установить, что в марте 2021 года сотрудники компании "Алейскмежрайгаз" провели техническое обслуживание и ремонт газовой плиты в квартире пострадавшей. Несмотря на это, утром 28 июля произошла утечка бытового газа, что и вызвало хлопок газовоздушной смеси. В результате серьезно пострадала 69-летняя хозяйка квартиры.

В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, установить личности специалистов газовой компании, которые непосредственно проводили ремонт и обслуживание газовой плиты. Если удастся доказать вину сотрудников газовой службы, то им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Напомним, что 28 июля примерно в 9:00 утра по местному времени на пятом этаже хрущевки по улице Молодежная, 37 произошел хлопок бытового газа. В результате в квартире, где хлопнул газ, взрывной волной выбило все окна и балконные двери. Кроме того, была обрушена стена между двумя квартирами. В больницу были доставлены 69-летняя женщина и семилетняя девочка, живущая по соседству. На нее упала обрушившаяся стена. Пожилая женщина сейчас находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре, у нее диагностировали ожоги 35 процентов тела. А ребенок почти не пострадал и после обследования был отпущен к родителям.

После ЧП спасатели эвакуировали всех жильцов из двух подъездов, где от взрыва пострадали три квартиры. Обследование показало, что перекрытия здания не разрушены. Жильцам разрешили вернуться домой, кроме тех, кто живет на пострадавших площадях. Они разместились у родственников.

Администрация Барнаула уже выделила 5 миллионов рублей на ремонт поврежденных квартир. Работы по их восстановлению уже начались. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в квартире, где произошел хлопок, брусом укрепили перекрытия пятого этажа, убрали оконные блоки и балконные ограждения, установили маяки, для контроля за возможным смещением между несущей стеной и квартирной перегородкой. Пока никаких смещений несущих конструкций не наблюдается.