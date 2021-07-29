В Ялте все пляжи открыли для купания

После подтверждения Роспотребнадзором соответствия морской воды у берегов Ялты санитарным нормам в городе открыли последние три пляжа, которые оставались зарытыми с июня: "Приморский", гостиницы "Ореанда" и "Бегущая по волнам" ("Опера Прима"). Об этом сообщила глава Ялтинской администрации Янина Павленко на своей странице в Facebook.

Накануне после лабораторных исследований в Ялте открыли четыре из семи пляжей, остававшихся закрытыми для купания: от жилищного комплекса "Опера Прима" до СПА-отеля "Приморский парк". Павленко напомнила, что всего на территории Большой Ялты 80 пляжей.

Как сообщала "РГ", в июне из-за ухудшения качества морской воды Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало предписание местным властям пострадавших от подтопления территорий приостановить эксплуатацию пляжей, в том числе в Ялте. Это решение было принято из-за высокой мутности воды и вероятности ее заражения ее инфекционными штаммами. В начале июля пляжи начали открывать для купания.