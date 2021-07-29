Новости

В Ленобласти продлили ограничения из-за коронавируса 16:32
Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде 16:26
Российская говядина завоевывает рынок Китая 16:13
В Кузбассе возбуждено дело о реабилитации нацизма 16:07
ГП обжалует решение о взыскании с РФ 2,6 млрд долларов по делу "Юкоса" 16:03
65 процентов петербуржцев переболели COVID-19 или сделали прививки 16:01
Суд оставил псковскую журналистку в реестре СМИ-иноагентов 15:53
Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиаде 15:49
В Кургане из-за коронавируса отменили День ВДВ 15:45
Лукашенко прокомментировал отсутствие медалей на Олимпиаде у сборной Беларуси 15:41
Клип на песню-мем Never Gonna Give You Up набрал миллиард просмотров 15:37
Московский планетарий анонсировал ночной звездопад 15:36
Землетрясение у берегов Аляски стало сильнейшим за 57 лет 15:34
Петербуржцам разрешили купаться только в одном озере 15:29
Новостройки в России подорожали на 21% 15:14
Netflix ввела обязательную вакцинацию для участников съемок 15:04
В Ялте все пляжи открыли для купания 15:01
Посол Молдавии в РФ отозван в Кишинев для консультаций 14:36
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты 14:35
Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на курорты Египта 14:32
В Бразилию пришли рекордные снегопады 14:07
Кириллов: За год в России капитально ремонтируют до 100 плотин 14:00
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады 13:58
Бывшая любовница короля Испании заявила, что он хотел на ней жениться 13:52
Роман Романенко оценил ход модернизации поликлиник и школ Москвы 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 15:01
Рубрика: Общество

В Ялте все пляжи открыли для купания

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

После подтверждения Роспотребнадзором соответствия морской воды у берегов Ялты санитарным нормам в городе открыли последние три пляжа, которые оставались зарытыми с июня: "Приморский", гостиницы "Ореанда" и "Бегущая по волнам" ("Опера Прима"). Об этом сообщила глава Ялтинской администрации Янина Павленко на своей странице в Facebook.

Фото: iStock
В Сочи все пляжи открылись для купания

Накануне после лабораторных исследований в Ялте открыли четыре из семи пляжей, остававшихся закрытыми для купания: от жилищного комплекса "Опера Прима" до СПА-отеля "Приморский парк". Павленко напомнила, что всего на территории Большой Ялты 80 пляжей.

Как сообщала "РГ", в июне из-за ухудшения качества морской воды Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало предписание местным властям пострадавших от подтопления территорий приостановить эксплуатацию пляжей, в том числе в Ялте. Это решение было принято из-за высокой мутности воды и вероятности ее заражения ее инфекционными штаммами. В начале июля пляжи начали открывать для купания.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел