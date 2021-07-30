Авиация МЧС Беларуси ликвидирует крупный пожар в Турции

В турецком Мармарисе, расположенном на побережье Эгейского моря, где часть отдыхающих пришлось эвакуировать из прибрежной зоны, помощь в ликвидации крупного пожара местным коллегам оказывают и спасатели Союзного государства. В частности, экипажи Ми-8 МЧС Беларуси, сообщили в МЧС страны, накануне за почти шесть часов работы выполнили 51 слив воды. В тушении очагов возгорания участвуют и российские многоцелевые реактивные самолеты-амфибия Бе-200.

"Белорусские и российские пилоты работают в единой международной команде, которая вместе с наземными силами осуществляют защиту города от огненной стихии. После небольшого ночного перерыва, во время которого наземные специалисты авиации МЧС Беларуси проводят техническое обслуживание вертолета, сегодня Ми-8 вновь приступает к тушению", - уточнили в белорусском отраслевом ведомстве.

Между тем местные наблюдатели полагают, что причиной возгораний могли стать поджоги. Кстати, эту версию не исключают и турецкие власти. В социальных сетях уже появилось видео, на которых полицейские задерживают подозреваемых.