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30.07.2021 15:22
Рубрика: В мире

Москалькова: Власти Украины дискриминируют больше половины населения

Текст: Елена Яковлева

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала своих зарубежных коллег обратить особое внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине. Она считает, что должны быть приняты меры, не допускающие их дальнейшую дискриминацию.

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"Призываю своих коллег - руководителей международных правозащитных организаций и интеграционных объединений омбудсменов - обратить особое внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и принять все возможные меры для недопущения дальнейшей дискриминации и языковой сегрегации", - говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в РФ, которое цитирует ТАСС.

Москалькова напомнила, что для привлечения к этой проблеме внимания мирового сообщества 22 июля 2021 года Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с соответствующей межгосударственной жалобой на украинские власти. Она подчеркивает, что несколько последних лет на Украине не прекращаются нарушения прав русскоязычного населения.

"Отказываясь признавать и всячески отвергая свои исторические, культурные и этнические корни, власти страны поставили в дискриминационное положение более половины своих жителей. В своих ежегодных докладах, на встречах с руководством международных правозащитных организаций я неоднократно поднимала указанные вопросы и с сожалением вынуждена признать, что эти сегрегационные тенденции только усилились, - настаивает российский омбудсмен. - Так, русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации, с одной стороны - по отношению к языкам коренных народов Украины, а с другой - по отношению к языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС".

Подобные действия украинских властей "вступают в полное противоречие с нормами международного права и существенным образом препятствуют полноценной реализации прав русскоязычных жителей, которые представляют собой более половины населения Украины", говорится в заявлении омбудсмена.

Принятый в апреле 2019 года закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в частности, ввел ограничения теле- и радиовещания и запрет обучения на русском языке.

Фото: facebook.com/ GreenGreyOfficial
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По этому закону с июля этого года украинский язык становится единственно возможным в использовании при распространении и демонстрации фильмов, при туристическом и экскурсионном обслуживании, организации художественных выставок, проведении культурных и развлекательных мероприятий. Однако при этом во всех областях допускается использование официальных языков ЕС.

Положение русского языка на Украине, по мнению российского омбудсмена, усугубляет еще одно нововведение - принятие 1 июля 2021 года закона "О коренных народах Украины". На его основании русские уже не могут считаться на Украине коренным народом, следовательно, не имеют права на уважение их самобытности, защиту языковой принадлежности, создание своих учебных заведений с обучением на родном языке.

"Несмотря на то что факты массовых нарушений прав русскоязычного населения властями Украины фиксируются и подвергаются критике со стороны международных организаций (…), нормы закона продолжают охватывать все новые сферы общественной жизни", - говорится в заявлении российского омбудсмена.

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