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30.07.2021 18:21
Рубрика: Экономика

Росгеология подтвердила приток воды под Азовским морем

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Первые предварительные результаты геологических изысканий в акватории Азовского моря подтвердили версию ученых о существовании палеорусел древних рек под его дном и наличии в них значительных запасов подземных вод. Об этом сообщила пресс-служба Росгеологии.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

С середины апреля в акватории Азовского моря специалисты Росгеологии провели детальные сейсморазведочные и электроразведочные исследования. И анализ полученных геофизических данных определил точку бурения первой поисковой скважины. В середине июля компания приступила к поисковому бурению.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Первая поисковая скважина пробурена из подземного пласта на глубине около сто метров под дном моря, - рассказал генеральный директор - председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков. - Компания продолжит работу для определения качества и объемов выявленных запасов подземных вод. Для этого пробурим дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о получении первых проб подземных вод под Азовским морем, которые отправлены на исследование химико-биологических показателей.

Решение о поиске запасов пресных вод под дном Азовского моря принято по рекомендации геологов и палеоэкологов. Миллионы лет назад на месте Азовского моря проходили русла больших рек - палео-Дона и палео-Кубани, под дном которых, по словам ученых, находились подземные русла, которые и сегодня могут содержать запасы пресных вод.

Геологические исследования запасов пресной воды под Азовским морем проводились еще во времена СССР. Тогда ученые пришли к выводу, что практически все дно Азовского моря на геологическом горизонте до 30 метров состоит из экранирующего слоя песка, перекрытого слоем пластичных илов. Под ними - чистейшая вода. Ее запасы под зеркалом Азовского моря оценивались в сто миллиардов кубометров, так что добыча нескольких миллиардов кубов в год для нужд Крыма никак не изменит подземный баланс.

Качать воду из недр предполагается с использованием той же технологии, что применяется для добычи нефти и газа. Если значительные запасы подтвердятся, то с помощью системы насосных станций до двух миллионов кубометров воды в сутки можно будет перекачивать в Северо-Крымский канал, фактически используя его в реверсном режиме.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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