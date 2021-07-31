Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 июля 2021 г. 09:05
"Родина"
Текст: Юлия Андрейкина (главный специалист отдела информационного обеспечения Российского государственного архива кинофотодокументов)
Родина - № 7(721)

Первый стотысячник СССР

65 лет назад открылись Лужники - главный стадион страны
Крупнейшую в Советском Союзе спортивную арену на 100 тысяч зрителей возвели неимоверно быстро. Постановление о строительстве было принято Советом министров СССР 23 декабря 1954 года, а уже 31 июля 1956 состоялось открытие Центрального стадиона им. В.И. Ленина, как он тогда именовался. Сдача под ключ - за 450 дней!

Так в Лужниках был установлен первый рекорд.

За 65 лет Лужникик видели многое: и соревнования высшего уровня - от финала футбольного чемпионата мира до стартов XXII летней Олимпиады, и огромную барахолку вокруг арены, и масштабные реконструкции. А первое спортивное состязание состялось здесь уже в день открытие - футбольный матч между сборными РСФСР и КНР.

Главную же проверку стадион держал в августе 1956-го - во время Первой летней Спартакиады народов СССР.

В фотодокументах из собрания РГАКФД - юность Лужников: завершающий этап строительства, старты первой Спартакиады. Среди авторов исторических снимков - мастера фоторепортажа Л. Доренский, Д. Козлов, В. Мастюков, С. Преображенский, Н. Ситников, Д. Шоломович....

Темы дня:
#фото
#Москва
#архивы