65 лет назад открылись Лужники - главный стадион страны

Крупнейшую в Советском Союзе спортивную арену на 100 тысяч зрителей возвели неимоверно быстро. Постановление о строительстве было принято Советом министров СССР 23 декабря 1954 года, а уже 31 июля 1956 состоялось открытие Центрального стадиона им. В.И. Ленина, как он тогда именовался. Сдача под ключ - за 450 дней!

Так в Лужниках был установлен первый рекорд.

За 65 лет Лужникик видели многое: и соревнования высшего уровня - от финала футбольного чемпионата мира до стартов XXII летней Олимпиады, и огромную барахолку вокруг арены, и масштабные реконструкции. А первое спортивное состязание состялось здесь уже в день открытие - футбольный матч между сборными РСФСР и КНР.

Главную же проверку стадион держал в августе 1956-го - во время Первой летней Спартакиады народов СССР.

В фотодокументах из собрания РГАКФД - юность Лужников: завершающий этап строительства, старты первой Спартакиады. Среди авторов исторических снимков - мастера фоторепортажа Л. Доренский, Д. Козлов, В. Мастюков, С. Преображенский, Н. Ситников, Д. Шоломович....