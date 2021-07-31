Как в Подмосковье избавились от "глупых" пробок

В вечерний пятничный час пик подмосковные города Щелково и Фрязино теперь поехали в полтора раза быстрее. Таких результатов удалось добиться после первого этапа проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Долой глупые пробки". Проект реализуется при поддержке Минтранса региона, технические партнеры - компании "МВС Груп" и "Информтехтранс".

Теперь в среднем за один проезд жители этих городов экономят до 30 минут. Изменения смогли увидеть и пользователи общественного транспорта: его отставание от расписания, по словам водителей, сократилось с 15-20 мин до максимум одной минуты.

Этого удалось добиться, изменив режим работы светофоров и схемы движения на 10 перекрестках в Щелково и на 8 во Фрязино. В частности, на светофорах установили дополнительные поворотные секции, бело-лунные пешеходные секции и кнопки вызова "пешеходной фазы". Светофоры были объединены в несколько зон координации по принципу "зеленая волна" благодаря применению современных дорожных контроллеров. Утром и днем зеленые светофоры горят для водителей на всем пути в Москву, вечером и ночью - в сторону области.

"Высоких результатов удалось достичь прежде всего благодаря комплексному подходу: это детальная аналитика, применение современных решений транспортного планирования и моделирования, установка периферийного оборудования ИТС, тонкие настройки и последующая эксплуатация теми же специалистами. Кроме того, мы максимально задействовали уже имеющуюся инфраструктуру, благодаря чему проект экономически эффективен", - прокомментировал Евгений Соболев, генеральный директор "МВС Груп" - технического партнера проекта.