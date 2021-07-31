"Вектор": Вытеснение "дельта"-штамма вариантом "лямбда" маловероятно

Вероятность вытеснения "дельта"- штамма SARS-CoV-2 вариантом "лямбда" маловероятна. Об этом заявили в научном центре "Вектор" (входит в состав Роспотребнадзора -прим. "РГ").

Ранее сообщалось, что в России не зарегистрированы случаи заражения "лямбда"-штаммом. "Изучение свойств данного варианта продолжается", - подчеркнули вирусологи.

Тем временем японские ученые предупредили коллег из других стран, что "лямбда"-штамм имеет две особенности: он более заразный, а еще обладает повышенной устойчивостью к противовирусному иммунитету.

"Лямбда"-вариант был выявлен в конце 2020 года в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. Этот штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке. "Это относительно молодой штамм. Он циркулирует в основном в Северной и Южной Америке, хотя обнаружен более чем в 30 странах", - рассказали во Всемирной организации здравоохранения.