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Вышел трейлер сайфай-триллера с Гаем Пирсом "Зона 414"

Новости
    31.07.2021, 15:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Немного свежих фанфиков "Бегущего по лезвию": на YouTube представлен трейлер британского научно-фантастического триллера с Гаем Пирсом в главной роли "Зона 414" (Zone 414).

Фото: twitter.com/ TheCrownNetflix
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Действие ленты развернется в, собственно, мрачной Зоне 414 недалекого будущего, колонии андроидов, известной как Город роботов. Ее создатель (Трэвис Фиммел, "Варкрафт", "Викинги", "Воспитанные волками") нанимает частного сыщика Кармайкла (Пирс), дабы отыскать свою пропавшую дочь.

Приспешествовать детективу будет топовая модель искина (Матильда Лутс, "Классическая история ужасов"). В процессе расследования парочка, естественно, сунется гораздо глубже, чем надо, "поставив под сомнение историю и истинную цель создания поселения искусственных людей".

Режиссер - клипмейкер (например, снимал видео на Take Me группы Korn) Эндрю Бейрд. Скриптом занимался сценарист "Эша против зловещих мертвецов" и "Механика" с Лундгреном) Брайан Эдвард Хилл.

Релиз - 3 сентября.

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