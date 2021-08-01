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Вышел трейлер хоррора с Ребеккой Холл "Дом на другой стороне"

Новости
    01.08.2021, 13:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Searchlight Pictures опубликовала трейлер фильма ужасов "Дом на другой стороне" (The Night House) с Ребеккой Холл ("Престиж", "Железный человек 3") в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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Сыграла она вдову Бет, которая после внезапной смерти мужа остается одна в доме на берегу озера. Который покойный супруг построил специально для нее. И где тут же начинают происходить кошмары и опасные видения. Во всем этом есть некая угрюмая тайна, связанная со скончавшимся, и Бет ее решительно настроена разгадать, копаясь в вещах усопшего. Так как вскоре понимает, что мертвый муженек незримо присутствует.

Постановщиком британской ленты с рейтингом R выступил небезызвестный Дэвид Брукнер ("Сигнал", "Ритуал", антологии "З/Л/О" и "Монстры юга", сериал "Калейдоскоп ужасов"). Сценарий написали Бен Коллинз и Люк Петровски ("Сирена", "Очень темные времена").

В других ролях: Сара Голдберг ("Темный рыцарь: Возрождение легенды"), Вонди Куртис-Холл ("Клан Сопрано", второй "Крепкий орешек"), Эван Йоникит ("Люди Икс: Дни минувшего будущего"), Стэйси Мартин ("Нимфоманка"), Дэвид Эбельс ("Хэппи").

Российская премьера - 9 сентября.

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