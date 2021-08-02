Власти помогут с похоронами семье убитой под Самарой школьницы

В администрации поселка Петра Дубрава Волжского района Самарской области окажут помощь в организации похорон семье погибшей 15-летней школьницы.

Об этом РИА Новости сообщили представители муниципального образования. Поселение предоставит транспорт для церемонии прощания. Кроме того, семье будет оказана материальная поддержка. Пока дата похорон школьницы не названа.

Напомним, тело 15-летней девушки с множественными телесными повреждениями обнаружили вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава. Следователи возбудили дело об убийстве, по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении - сотрудника самарской полиции.

Он был уволен из органов, суд арестовал фигуранта на два месяца. Пока экс-полицейский признал вину в убийстве лишь частично.