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02.08.2021 12:18
Рубрика: Происшествия

Власти помогут с похоронами семье убитой под Самарой школьницы

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В администрации поселка Петра Дубрава Волжского района Самарской области окажут помощь в организации похорон семье погибшей 15-летней школьницы.

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Об этом РИА Новости сообщили представители муниципального образования. Поселение предоставит транспорт для церемонии прощания. Кроме того, семье будет оказана материальная поддержка. Пока дата похорон школьницы не названа.

Напомним, тело 15-летней девушки с множественными телесными повреждениями обнаружили вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава. Следователи возбудили дело об убийстве, по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении - сотрудника самарской полиции.

Он был уволен из органов, суд арестовал фигуранта на два месяца. Пока экс-полицейский признал вину в убийстве лишь частично.

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