В Ленобласти снесли дом-прикрытие для "частной тюрьмы"

В сельском поселении Агалатово Всеволожского района Ленинградской области снесли частный дом, под которым был обнаружен бункер, прозванный "частной тюрьмой", сообщил "РГ" в

муниципалитете.

В сельском поселении воздержались от подробностей. Известно лишь, что дом сровняли с землей, вход в бункер окончательно засыпан.

Напомним, о странном объекте широкая общественность узнала полторы недели назад с легкой руки журналистов. Следователям этот объект был известен около полутора лет.

Дом находится в заброшенном коттеджном поселке. Это была обычная деревянная постройка, а в подвале - бункер с камерами, имитирующими тюремные.

Кто и зачем построил объект, так и осталось неизвестным. Собственник оказался номинальным - его попросил оформить участок знакомый, а его в свою очередь попросил другой знакомый. Реальный владелец скончался несколько лет назад. Следов людей на этом объекте следователи не нашли. Номинальный собственник до приглашения следователей никогда на даче не был и про бункер не знал.

После общественного резонанса, он попросил местные власти засыпать бункер. Его поначалу закопали частично.

Сейчас объект засыпан полностью.