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02.08.2021 14:57
Рубрика: Общество

В устье Дона археологи нашли некрополь скифо-античного времени

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Фото: Пресс-служба ЮФУ Фото: Пресс-служба ЮФУ
Фото: Пресс-служба ЮФУ

В дельте Дона при раскопках Елизаветовского городища археологи обнаружили новые захоронения и грунтовый некрополь IV века до нашей эры. Гипотезу о его существовании ученые высказали в начале прошлого столетия, но найти его не удавалось.

Фото: Фонд "Моя история"
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"В рамках экспедиции этого года мы обнаружили значительное по площади сырцово-каменное строение, возможно, общественного назначения, тоже, несомненно, связанное с эллинами, а также несколько новых захоронений, очевидно, принадлежавших греческим колонистам", - сообщил начальник Южно-Донской экспедиции Александр Коваленко, в которую входят сотрудники и студенты Южного федерального университета.

Находки подтверждают гипотезу о возникновении древнегреческой колонии, население которой исповедовало культ богини плодородия Кибелы и бога виноделия Диониса.

Кроме того, значительная удаленность обнаруженного некрополя от погребений, открытых в 2009-2010 годах, позволяет говорить о весьма значительных размерах городища и большом количестве погребенных на его территории античных колонистов.

Справка "РГ"

Основанное более 2000 лет назад Елизаветовское городище, расположенное в 20 километрах от Ростова-на-Дону, по мнению историков, является столицей кочевавших на Нижнем Дону скифов. Город, имевший значительные размеры, был построен по заранее разработанному плану, с храмами и другими общественными зданиями, с четкой системой улиц и разбивкой на кварталы. Общая площадь составляла около 55 гектаров. В середине III века до н.э. вторгшиеся на территории Скифии племена сарматов стерли античное поселение с лица земли.

Фото: Пресс-служба ЮФУ
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