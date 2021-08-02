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02.08.2021 22:07
Рубрика: Экономика

"Школьные" выплаты уже начислены на 17,4 млн детей

Текст: Елена Манукиян

Выплаты в размере 10 тысяч рублей по состоянию на 20:30 2 августа были перечислены на 17,4 млн детей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что по поручению президента началось досрочное перечисление пособия.

Фото: Сергей Куксин
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"Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд. По состоянию на вечер понедельника, выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 млн детей. Прием заявлений и их обработка продолжается", - сообщил он.

В Минтруде напомнили, что заявление на единовременную выплату можно направить до 1 ноября 2021 года. Сделать это можно через портал госуслуг или лично, обратившись в Пенсионный фонд.

Пособие выплачивается родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также детей-инвалидов в возрасте до 23 лет, если они продолжают обучение в школе.

В общей сложности выплатой могут воспользоваться семьи, в которых растут свыше 20 млн детей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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