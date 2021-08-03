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03.08.2021 09:04
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Santa Fe получил "вседорожную" версию XRT

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai представила Santa Fe XRT, который предназначен для клиентов, "желающих выделяться из общего городского потока".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Рассекречен интерьер минивэна Hyundai Custo

XRT - не более, чем пакет аксессуаров внешности. В него входят дверные молдинги оригинального дизайна, подножки, 18-дюймовые колёсные диски чёрного цвета, боковые и поперечные рейлинги на крыше, накладки на бамперы, матово-чёрная решётка радиатора.

Santa Fe XRT пока является эксклюзивным предложением для рынка США, где новая версия кроссовера будет предложена для моделей с двигателем внутреннего сгорания с передним приводом или системой HTRAC. Цены начинаются от 32 и 34 тысяч долларов соответственно.

В России продажи Hyundai Santa Fe начались в феврале 2021 года. В нашей стране кроссовер можно купить с бензиновыми двигателями мощностью 180 и 249 л.с. и 199-сильным дизелем. Цены на модель стартуют от 2 569 000 рублей.

#Hyundai