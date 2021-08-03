Президент РАН: Глобальное потепление влияет на Россию сильнее всего

На материковой части России фиксируется увеличение температуры в среднем на 1,5 градуса, а в районе арктических морей - на все три. Это больше, чем в каком-либо другом регионе Земли - такое заявление сделал президент РАН Александр Сергеев на конференции "Углеродная нейтральность - новый тренд в мировой экономике".

Наша страна, лежащая в разных климатических зонах, все более явно становится "кухней" мировой погоды, считает академик Сергеев. И вполне естественно, что от российских ученых ожидают серьезных исследований в этой области. В Антарктиде, которая от наших границ далеко, в температурном плане мало что изменилось. А вот в Арктике перемены разительные, и на Россию смотрят как на страну, которая должна всесторонне "изучать эти процессы и предлагать решения".

Такую свою позицию президент РАН объяснил переменами, что произошли и происходят в буквальном смысле на глазах. Всего 15-20 лет назад в научных кругах доминировала одна точка зрения: потепление - это локальное и ограниченное во времени явление. Если не завтра, то послезавтра планета начнет возвращаться в прежнее состояние, и все само собой нормализуется. Но время шло, температурный сдвиг нарастал, а связанные с ним климатические аномалии случались все чаще и в самых разных точках планеты.

Сегодня, по словам академика Сергеева, даже скептики признали, что с климатом происходит что-то существенно новое. Как подтверждение этому - свежий доклад Консультативной группы по климатическим кризисам (Climate Crisis Advisory Group, CCAG). А в нем - прямая констатация: повышение температуры в Арктике опережает глобальный подъем температур. За последнее десятилетие эта часть планеты прогревалась в три раза быстрее, чем мир в среднем. Авторы доклада полагают, что такая температурная динамика в Арктике делает ее точкой влияния на общие климатические процессы и природные аномалии, которые происходят в разных местах планеты.

"Есть вещи, которые мы до конца не понимаем", - констатировал глава РАН. И напомнил о введении по инициативе Евросоюза так называемого трансграничного углеродного регулирования - ТУР. Организовать у нас такой пилотный мониторинг и проследить за динамикой парниковых газов ученые решили в рамках совместного проекта с компанией "ФосАгро" на территории Вологодской области. Ставится задача исследовать и понять, каким образом происходит перенос, перераспределение, депонирование парниковых газов, разобраться с ролью в этом процессе лесов, сельхозугодий, болот и, разумеется, человека.

В непосредственной близости от Череповецкого комплекса упомянутой компании, по словам ее руководителя, появится новый лесополевой ландшафт, задача которого - депонировать углерод. Расчетная мощность - 0,7 млн тонн СО2 в год. Представители академической науки берут на себя научно-методическое сопровождение и все экспертизы.

Резкое потепление в Арктике делает ее точкой влияния на климатические процессы и аномалии, которые отмечаются в самых разных местах планеты

Но речь не только о лесах и кустарниках, которые традиционно поглощают углекислый газ. Немалую роль в достижении "углеродной нейтральности" играют и другие факторы: динамика накопления биомассы, скорость транспорта углерода в почве и поглощения депонированного углерода растениями. И тут не обойтись без серьезной науки: биологизация земледелия, рекарбонизация почв, разработка новых, экоэффективных удобрений, средств защиты растений и стимуляторов роста - поле деятельности широчайшее...

По словам Сергеева, уже в сентябре ученые разного профиля смогут включиться в пилотный проект. Он региональный лишь по форме, а по существу - для всей страны. И роль науки в решении поставленных задач может оказаться не менее значимой, чем это было и есть сейчас в борьбе с COVID-19.