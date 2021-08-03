Липчане стали чаще жаловаться на бесхозные свалки

Неприятные запахи, вредные выбросы предприятий в атмосферу и состояние общественного транспорта стали темами для обсуждения в регионах Черноземья. И если в Липецке острая проблема чистоты воздуха решается последовательно не первый год, то в Курске заботиться об очистных на предприятиях начали не так давно, но тоже активно. Сначала текстильный завод, затем предприятие по выращиванию грибов стали источниками специфических запахов, о которых поспешили сообщить жители. В Белгороде чиновникам пришлось устанавливать источник неприятного запаха после депутатского пикета.

Внимание к экологии в Липецке оказалось приковано благодаря циклу мероприятий федерального уровня: "Дни зеленых действий" позволили презентовать системы экологической защиты, а также оборудование для мониторинга чистоты воздуха. В областном центре только стационарных станций, которые анализируют состав атмосферы и тут же передают сведения об этом в контролирующие органы, насчитывается около двух десятков. Инициатор "Дней зеленых действий" Дмитрий Кобылкин в рамках дискуссии об экологии в регионе отметил, что в Липецкой области проблеме загрязнения воздуха уделяется повышенное внимание, а ее решение достойно тиражирования по всей стране.

- Мне удалось поговорить с жителями разных возрастов, и все они отмечали, что многое меняется. Липецк был одним из самых тяжелых городов по чистоте воздуха. Но сегодня он занимает лидирующие позиции по решению этой проблемы, - констатировал Дмитрий Кобылкин. - Есть понимание власти, представителей предприятий в решении экозадач. По реализации целевых показателей липчане занимают одно из ведущих мест. Но эту работу надо продолжать.

Глава региона Игорь Артамонов сообщил, на что чаще жалуются жители области в связи с неприятным запахом и выбросами в атмосферу. Проблемы доставляли сельскохозяйственные предприятия. Но вопрос с ними практически удалось решить: новые технологии утилизации стоков, навоза и помета позволяют минимизировать влияние агропромышленного комплекса на атмосферу. А вот в сфере так называемой бытовой экологии проблема осталась.

- Раньше люди часто жаловались на состояние воздуха, сейчас таких обращений стало гораздо меньше, - отмечает Игорь Артамонов. - Сегодня население больше беспокоят несанкционированные свалки. Сейчас мы ведем совместную работу с полицией, где есть возможность - устанавливаем камеры.

Липчане стали чаще жаловаться на бесхозные свалки

Еще одним источником загрязнения атмосферы продолжает оставаться общественный транспорт, и, по словам Игоря Артамонова, его влияние на экологию нельзя недооценивать. Он вспомнил свой первый приезд в Липецк, плачевное состояние городских автобусов, выхлопы от которых оседали серым смогом, и отметил, что уже тогда принял решение обновлять подвижной состав. Менять автобусы здесь начали не только ради комфорта пассажиров, но и для снижения вредных выбросов. На остановках общественного транспорта стало легче дышать уже после первых поставок низкопольных автобусов на газомоторном топливе.

- Муниципальный автобусный парк у нас один из самых новых в ЦФО. Закупки будем продолжать, вести диалог с частными перевозчиками, у которых на маршруты еще выходят старые машины. Требования к ним ужесточатся, - заявил Игорь Артамонов.

Сейчас в регионе продолжается программа перехода на метан, в том числе и для личных авто.

В Курске проблема неприятных запахов, казалось, разрешилась после скандала с производителем текстиля. Однако совсем недавно жители северных микрорайонов областного центра пожаловались на странный аромат, отдаленно напоминающий нашатырный спирт. Предположительно, его источником мог стать завод по производству шампиньонов - кстати, один из ведущих в стране. Специалисты завода отметили, что аммиак действительно может распространяться в том случае, если до нужной для этого отметки понижается атмосферное давление, однако никакой опасности его концентрация не представляет, а роза ветров унесет его не далее чем за километр.

Впрочем, руководство завода приняло решение усилить экологическую защиту предприятия дополнительными биофильтрами.

Соучредитель предприятия Олег Логвинов рассказал, что дополнительную защиту будут монтировать как немецкие, так и российские подрядчики, после чего необходимо будет получить разрешение на ее использование. В сентябре биофильтры планируют запустить для работы в тестовом режиме.

Замглавы региона Сергей Стародубцев добавил, что эта мера должна полностью исключить выход неприятных запахов с площадки предприятия при любых погодных условиях.

В белгородском пригороде, поселке Разумное, ароматы протухших яиц давно не редкость. Многочисленные жалобы на них в прошлые годы если и влияли на ситуацию, то ненадолго: тошнотворный запах вновь появлялся. Большинство жителей осведомлено, что его источником становятся очистные сооружения.

Последний выброс, длившийся несколько ночей, стал поводом для одиночного пикета местного депутата перед зданием областного правительства. На акцию отреагировали: сообщили, что источник неприятного запаха - очистные, а для решения проблемы будет создана рабочая комиссия из специалистов разных ведомств. Депутата в нее тоже включили.

Впрочем, жители пригорода понимают: без миллиардных инвестиций в инженерную инфраструктуру проблему не решат и семь комиссий. Однако пока по вечерам разуменцы вынуждены плотнее закрывать окна.