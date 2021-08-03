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03.08.2021 08:23
Рубрика: Общество

Археологи рассекретили находку золота в тувинской Долине Царей

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Тимур Садыков для журнала "PLOS" Фото: Тимур Садыков для журнала "PLOS"
Фото: Тимур Садыков для журнала "PLOS"

Специалисты Института истории материальной культуры РАН рассказали о сенсационных находках на территории Долины Царей в Туве. Десятки золотых украшений были обнаружены еще в 2019 году, во время одной из самых перспективных экспедиций, однако до сегодняшнего дня информация об артефактах держалась в секрете, сообщает официальный сайт Русского географического общества, представители которого приняли участие в исследовании. Его результаты опубликованы в престижном научном журнале "PLOS One".

Фото: iStock
Ученые нашли в древнем кургане Тувы камни с необъяснимым рисунком

Работа археологов посвящена кочевой кокэльской культуре и основана на раскопках кургана Туннуг-1 в Долине Царей - месте захоронения знатных людей скифской эпохи.

В числе множества значимых находок - могила женщины в возрасте 25-30 лет. Она похоронена в период между I и IV веками нашей эры предположительно в деревянном гробу (в могиле сохранились следы дерева). Среди погребального инвентаря исследователи обнаружили 65 золотых предметов, и один - спираль из золотой фольги - позволил ученым сделать сенсационный вывод.

Украшение располагалось между нижней и верхней челюстями женщины. Раньше археологи считали такие предметы нагрудным украшением, но нынешнее его местоположение свидетельствует скорее о некой функции в погребальном ритуале. Впрочем, не исключено, что эта спираль - просто золотой ремешок для подбородка.

Найдены также серьги, кулон, фрагменты предположительно китайских бронзовых зеркал и немало других интригующих предметов.

Кокэльская культура включает в себя три типа памятников, рассказал руководитель экспедиции Тимур Садыков. Это погребальные комплексы, ритуальные структуры и поселения. Подобные археологические памятники позволяют заполнить "белое пятно" - хронологический промежуток между ранним железным веком и Средневековьем.

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