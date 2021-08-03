В Томске разработан метод раннего обнаружения пожаров

Новости

В "зеленой зоне" Кабула прогремел мощный взрыв 20:11
Захарова: Эффективность российской вакцины от COVID-19 показал пример Сан-Марино 20:04
В ФСБ раскрыли детали задержания эстонского консула 19:39
Устроивший стрельбу около Пентагона нейтрализован охраной 19:36
Захарова: Россия - страна возможностей, потому что у нас возможно все 19:19
Правительство выделило млрд рублей на закупку контейнеров для мусора 19:13
СК будет добиваться выдачи Испанией медика, обманувшего российскую спортсменку 19:08
Путин обсудил с президентом Боливии COVID и поставки "Спутника V" 19:00
Захарова: Россия никогда не бросит жителей ДНР и ЛНР 18:59
Курорты Кубани с начала года посетили 9,5 миллиона туристов 18:55
Эрудит Вассерман сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы 18:50
Крупный лесной пожар охватил северный пригород Афин 18:45
Джейсона Момоа взбесил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов" 18:40
Утвержден проект планировки первого участка метро в Бирюлево 18:39
Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы 18:38
Из России в Германию экстрадировали особо опасного преступника 18:28
Магнус Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи 18:26
Частицы мощей св. Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 18:16
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь Турции в тушении лесных пожаров 17:59
Витория: Промес вряд ли сыграет с "Бенфикой" 17:50
В санаториях Кубани открылись 14 пунктов вакцинации для туристов 17:43
В Ленобласти ввели 20-процентный кешбэк на киносъемки в регионе 17:27
Литовские пограничники не пустили на территорию страны около 180 мигрантов 17:20
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей 17:12
Москва догоняет Гонконг по наценке на пентхаусы 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 19:46
Рубрика: Общество

В Томске разработан метод раннего обнаружения пожаров

Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Закрыт доступ в леса из-за высокой пожароопасности, из-за дыма исчезло солнце, борьба с огнем не только за лес, но и за здоровье людей... Новости как сводки с поля битвы. Вот почему такой интерес к новой разработке ученых Томского госуниверситета: предложенный ими "дозорный" за пожарами может значительно снизить наносимый ими каждый год гигантский ущерб.
Не замеченный своевременно очаг огня может нанести гигантский ущерб. Фото: Пресс-служба ЗВО Не замеченный своевременно очаг огня может нанести гигантский ущерб. Фото: Пресс-служба ЗВО
Не замеченный своевременно очаг огня может нанести гигантский ущерб. Фото: Пресс-служба ЗВО

Вообще с пожарами складывается странная ситуация. Космические орбиты забиты спутниками, их приборы просматривают Землю вдоль и поперек. Говорят, что даже можно на погоне посчитать число звездочек. А зарождение пожара не видят...

Фото: Владимир Аносов/РГ
МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности на Кубани

- Почему? Спутник может зафиксировать зарождение пожара, но часто ошибается, - говорит доктор физико-математических наук Егор Лобода. - Здесь надо пояснить: сигналом о пожаре является инфракрасное излучение, которое зависит от температуры. Именно ее на спутнике и фиксируют ИК-датчики. Однако ее источником может быть не только пожар, но и, к примеру, солнечные блики от железной крыши, пашня и даже стадо коров, которое в больших объемах выделяет метан.

Получив от спутника сигнал о высокой температуре, к этой термоточке Авиалесоохрана отправляет самолет. Очень часто такие SOS оказываются ложными. А специалисты слетали, потратили горючее и время... И совсем бессилен спутник, когда небо закрыто облаками или густым дымом.

Томские ученые считают: чтобы на ранней стадии заметить пожар, не надо подниматься в космос. Куда надежней и эффективней это сделать с Земли.

- При пожаре выделяются специфические газы и аэрозоли, которые переносятся на огромные расстояния, - говорит профессор Лобода. - Они и могут быть информацией о пожаре. А если к этим сигналам добавить данные о направлении и скорости ветра, компьютерная программа укажет очаг возгорания.

Отметим, что свой вариант системы обнаружения пожаров разработан в центре "Сколково". Она, как и на спутнике, использует ИК-датчики, а также видеокамеры. "Но они не могут "увидеть" пожар за линией горизонта, - говорит Лобода. - А раз так, то надо покрывать огромные территории очень густой сетью датчиков".

Созданная в Томске система позволит без камер отслеживать пожары, находящиеся далеко за линией горизонта. И чем чувствительней будет датчик, тем дальше.

Система уже прошла успешные испытания на модельных пожарах в условиях полигона.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

В ФСБ раскрыли детали задержания эстонского консула
Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом
В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
В "Векторе" озвучили статистику по заболевшим после прививки от коронавируса
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел