В Томске разработан метод раннего обнаружения пожаров

Закрыт доступ в леса из-за высокой пожароопасности, из-за дыма исчезло солнце, борьба с огнем не только за лес, но и за здоровье людей... Новости как сводки с поля битвы. Вот почему такой интерес к новой разработке ученых Томского госуниверситета: предложенный ими "дозорный" за пожарами может значительно снизить наносимый ими каждый год гигантский ущерб.

Вообще с пожарами складывается странная ситуация. Космические орбиты забиты спутниками, их приборы просматривают Землю вдоль и поперек. Говорят, что даже можно на погоне посчитать число звездочек. А зарождение пожара не видят...

- Почему? Спутник может зафиксировать зарождение пожара, но часто ошибается, - говорит доктор физико-математических наук Егор Лобода. - Здесь надо пояснить: сигналом о пожаре является инфракрасное излучение, которое зависит от температуры. Именно ее на спутнике и фиксируют ИК-датчики. Однако ее источником может быть не только пожар, но и, к примеру, солнечные блики от железной крыши, пашня и даже стадо коров, которое в больших объемах выделяет метан.

Получив от спутника сигнал о высокой температуре, к этой термоточке Авиалесоохрана отправляет самолет. Очень часто такие SOS оказываются ложными. А специалисты слетали, потратили горючее и время... И совсем бессилен спутник, когда небо закрыто облаками или густым дымом.

Томские ученые считают: чтобы на ранней стадии заметить пожар, не надо подниматься в космос. Куда надежней и эффективней это сделать с Земли.

- При пожаре выделяются специфические газы и аэрозоли, которые переносятся на огромные расстояния, - говорит профессор Лобода. - Они и могут быть информацией о пожаре. А если к этим сигналам добавить данные о направлении и скорости ветра, компьютерная программа укажет очаг возгорания.

Отметим, что свой вариант системы обнаружения пожаров разработан в центре "Сколково". Она, как и на спутнике, использует ИК-датчики, а также видеокамеры. "Но они не могут "увидеть" пожар за линией горизонта, - говорит Лобода. - А раз так, то надо покрывать огромные территории очень густой сетью датчиков".

Созданная в Томске система позволит без камер отслеживать пожары, находящиеся далеко за линией горизонта. И чем чувствительней будет датчик, тем дальше.

Система уже прошла успешные испытания на модельных пожарах в условиях полигона.