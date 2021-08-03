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03.08.2021 12:22
Рубрика: Происшествия

На Урале предъявили обвинение матери, прятавшей дочь в шкафу

Текст: Юлия Мякишева

Прокуратура Карпинска утвердила обвинительное заключение по делу женщины, прятавшей новорожденную дочь в шкафу.

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Фигурантку обвиняют в оставлении в опасности (статья 125 УК РФ), истязании несовершеннолетнего (статья 117 УК РФ), умышленном причинении вреда средней тяжести (статья 112 УК РФ), ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (статья 156 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Уголовное дело направили для рассмотрения в городской суд Карпинска.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая в конце апреля 2020 года в домашних условиях родила девочку. До начала октября она не ухаживала за ней, оставляла надолго одну, не кормила и не поила. У девочки развились нарушения функций жизненно важных органов, белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени, дефицит массы тела, задержка физического развития и так далее.

В октябре малышку обнаружили знакомые ее матери, которые пришли в гости. Ребенок находился в крайней степени истощения. Так о девочке узнали правоохранительные органы, а врачи смогли ей помочь. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

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Как рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, женщина лишь частично признает свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств для предъявления обвинения. В частности, допросили свидетелей, провели ряд экспертиз (в том числе, судебную стационарную психиатрическую экспертизу, которая показала, что женщина вменяемая и отдает себе отчет в своих действиях).

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