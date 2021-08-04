В Новгородской области обнаружили новую берестяную грамоту

В Новгородской области ученым повезло. Они обнаружили берестяные грамоты и в самом Великом Новгороде - на Троицком раскопе у Владычной палаты и церкви Андрея Стратилата, и в Великой Руссе - на Пятницком раскопе. О чем же писали в новгородских грамотах?

Ничего сенсационного в этом свертке нет, но он является важным свидетельством деловой активности эпохи. Фото: Из архива Старорусской археологической экспедиции

Какой-то непонятный грязный сверточек на Пятницком раскопе в Старой Руссе достал из слоя середины XIII века студент второго курса кафедры истории России и археологии Новгородского государственного университета Иван Разживин. Очистив сверточек от грунта, члены экспедиции пришли в неописуемый восторг. Еще бы! Это настоящая берестяная грамота, уже 52-я, обнаруженная именно в Старой Руссе.

Детальная расшифровка пока еще предстоит. Но специалисты смогли понять, о чем идет речь. Об объемах соли каким-то людям. Там есть имена, причем как христианские - Борис, Игнат, Дмитр, так и дохристианское - Чудин.

Как пояснила руководитель археологической экспедиции в Старой Руссе Елена Торопова, интересно, как автор использует сокращения, причем по ходу текста мера объема соли "берковец" с каждым упоминанием сокращается сильнее: от "полутора берковка" и "полутора берка" до "полу бе" и просто "бе". Она считает, что сокращения можно объяснить тем, что автор письма торопился.

На Троицком раскопе в Великом Новгороде тоже не обошлось без находки. Здесь на улице Ильина, недалеко от знаменитого храма Спаса Преображения в слоях XIV века на деревянной мостовой нашли еще одну берестяную грамоту.

Научный сотрудник Института археологии РАН Олег Олейников сообщил, что информацию, которую прочитали в грамоте, давно ждали. Специалисты терялись в догадках, пытаясь понять, как свертки с письмом закреплялись и потом передавались от одного человека к другому. Предполагали, что грамоты, которые содержали в тексте денежные, имущественные или политические вопросы, должны были как-то запечатывать.

- Найденная грамота дает ответ. Она была прошита тонкой берестяной полосой и, по всей видимости, еще скреплена восковой печатью. Печать пока не нашли, - сказал Олег Олейников.

Первую же берестяную грамоту в Великом Новгороде обнаружили 26 июля 1951 года. Буквально несколько дней назад как раз и отметили 70-летний юбилей этого выдающегося события. Случилось оно в Неревском раскопе, на мостовой Холопьей улицы в слоях конца XIV века. Там работала археологическая экспедиция Московского государственного университета и Института археологии Академии наук СССР под руководством доктора исторических наук Артемия Арциховского. Грамоту нашла местная жительница Нина Акулова, подрабатывающая на раскопках. Она заметила на полоске бересты выцарапанные символы. Когда взял в руки этот кусочек бересты с нацарапанными буквами Артемий Арциховский, волнуясь, он воскликнул: "Я ждал этой находки 20 лет!"

В той первой грамоте говорилось о феодальных повинностях. В последующих текстах были и просьбы: купи маслица лампадного, привези 10 лососей. Но чаще на бересте писали какие-то деловые сообщения, судебные иски, долговые расписки и даже любовные заговоры, оставляли на бересте и завещания.

Есть такое выражение - "археологические находки не могут говорить", а грамоты "говорят" и доносят до нас голоса людей прошлого. Поэтому археологи их так ждут.

- О чем чаще писали наши предки? - спрашиваю заведующего сектором полевых исследований Новгородского государственного университета Павла Колосницына.

- Главная особенность берестяных грамот - не официальные документы, а записи, отражающие повседневную жизнь: короткие письма, записки (иногда даже любовные), деловые записи, упражнения в грамоте, черновики документов.

В одной из новгородских грамот Борис просит свою жену Настасью прислать ему слугу с конем. А в конце добавляет: "Сорочку пришли, сорочку забыл". В другой Настасья сообщает своим братьям о том, что Борис умер и просит позаботиться о ней и детях. Всех грамот, а их сейчас найдено больше 1200, не перечислить. В них открываются самые разные картины и эпизоды прошлого.

Начальная школа

Хорошо Онфим учился

Попадались и детские письма. Самый известный автор - мальчик Онфим, живший в XIII веке. В 1956 году археологи обнаружили сразу 12 листов, которые он написал. И предположили, что, скорее всего, мальчик случайно потерял свои записи.

Одна из грамот Онфима - на донце берестяного туеска, которое нередко давали детям для упражнений. Три раза он выписывал полную азбуку, затем - по слогам.

Грамота N 199 содержит традиционную формулу начала письма, мальчик обращается к Даниле, возможно, своему другу. Переписывал и части Псалтыря. Как считают специалисты, записи Онфима - ценное свидетельство начального образования в Новгородской республике.

Остались и рисунки мальчика. Он изображал лошадей, воинов, летящие стрелы. По ним можно представить жизнь того времени - вооруженные конфликты, разглядеть бытовые мелочи.

Памятник Онфиму. Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области

Проверь себя

Восьмисотлетняя загадка

В одной берестяной грамоте записана загадка. Попробуйте ее разгадать сами. Итак: "Между небом и землей стоит город. К нему едет посол без пути, сам немой и везет грамоту неписанную".

Кстати

Берковец (от древнерусского названия старинного шведского торгового города Бьёркё) - старорусская единица измерения массы, равная 10 пудам, 164 кг.