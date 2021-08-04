В Тюмени оставили под стражей владелицу пансионата, где сгорели люди

Тюменский районный суд до 23 октября 2021 года оставил под стражей хозяйку нелегального пансионата для пенсионеров, в котором зимой сгорели люди. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе областного суда.

По совокупности обвинений по четырем преступлениям, одно из которых относится к тяжким, женщине грозит до 10 лет тюрьмы. На первом слушании она вину признала частично и просилась под домашний арест. Фигурантка находится в СИЗО уже семь месяцев.

Напомним, в январские праздники на территории частных владений на улице Трактовой в поселке Боровский произошел серьезный пожар. Возгорание началось с бани, а потом перекинулось на коттедж. В результате погибли семь человек (четверо мужчин и три женщины), в том числе - лежачие, которые самостоятельно не смогли покинуть комнаты.

Расследованием дела занималось Главное следственное управление СК РФ. Следователи сообщили, что хозяйка пансионата умышленно скрыла нахождение в ее доме пенсионеров, так как боялась обнаружить свою нелегальную деятельность.

После чрезвычайного происшествия возбудили уголовное дело. Владелицу учреждения обвинили по четырем эпизодам: незаконное предпринимательство, оказание небезопасных услуг, причинение смерти по неосторожности и уничтожение имущества - материалы составили 30 томов.