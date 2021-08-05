В Анапе при реконструкции дороги нашли античную каменоломню

Возле анапского хутора Вознесенского археологи обнаружили античную каменоломню. Раскопки проводятся в рамках реконструкции автомобильной дороги Новороссийск - Керчь, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Столь масштабное исследование древнейшего античного памятника на территории Краснодарского края проводится впервые, - сказал вице-губернатор Кубани Сергей Болдин. - И это позволит не только воссоздать строительную историю объекта археологического наследия и быт местных жителей, но и разобраться в экономической жизни древних цивилизаций.

По мнению специалистов, на каменоломне сохранились следы вбивания клиньев и пропила слоев песчаника. Этот материал в античную эпоху использовали при строительстве домов, общественных зданий, хозпостроек и оборонительных укреплений. В то время было дорого транспортировать камень, поэтому предпочтение отдавали местному материалу.

Именно эта каменоломня обслуживала строительство сельского округа, расположенного рядом с античным городом Горгиппией (ныне Анапой). Кстати, ранее на месте раскопок археологи обнаружили древнегреческие усадьбы, хозяйственные постройки и участок каменной дороги.