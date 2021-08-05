Роспотребнадзор: Определить штамм COVID-19 только по симптомам невозможно

Определить, каким штаммом SARS-CoV-2 заражен человек, только по симптомам практически невозможно. Необходима расшифровка генома вируса в лабораторных условиях. "Идентифицировать штамм можно по наличию ключевых мутаций", - рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что вариант "дельта" составляет почти 70 процентов среди выявленных случаев COVID-19 в России. "Это самый большой показатель за весь период наблюдений", - подчеркнула она.

Медики, в свою очередь, отмечают, что заразившиеся "дельта"-штаммом болеют дольше. "Инфекция протекает тяжелее", - говорит эпидемиолог Александр Горелов. Еще одна особенность именно этого штамма - частые проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Согласно последним данным, самая уязвимая перед "дельта"-штаммом категория граждан - люди в возрасте от 14 до 29 лет. Они чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой формах, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы.