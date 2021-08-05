Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в июле

Июль попытался расставить всё на свои места: ажиотажный спрос постепенно сходит на нет, и клиент уже начинает выбирать, а не покупать что попало.

Одолеть Lada Granta пока никто не в состоянии, потому что в её распоряжении один из главнейших козырей - цена (от 532 тысяч рублей). В июле продано 10 885 машин, и это на 565 экземпляров меньше, чем в июле 2020-го. Lada Vesta, расположившаяся на втором месте, сумела прибавить к прошлогоднему результату 416 клиентов - итого продано 10 223 авто.

С двухкратным отрывом на третьем месте идёт Kia Rio: 5640 автомобилей (- 1391 экз.), чуть меньше покупателей было у Hyundai Creta - 5246 кроссоверов (- 1876 экз.). Замкнул пятёрку лучших Hyundai Solaris с результатом 4592 автомобиля (+ 518 экз.).

Lada Niva (Travel и Legend) продавалась хуже, чем в начале лета, но заметно лучше, чем в прошлом году: внедорожник купили 4555 человек (+1019 экз.).

Седьмая строчка - Skoda Rapid: лифтбек выбрали 4311 клиентов, что на 960 человек меньше в годовом выражении. Следом идёт "близнец" Rapid - Volkswagen Polo, у которого итоговый результат немногим меньше, но разница по сравнению с прошлым годом выглядит катастрофической: продано 4299 машин (- 2618 экз.).

Renault Duster на девятом месте держится уверенно: 3408 кроссоверов и плюс 492 автомобиля к июлю 2020 года.

На десятом месте - Lada Largus, уступивший в "семейном" зачёте семейству Niva: пассажирских универсалов было продано 3345 единиц (- 373 экз.).

По итогам июле российский авторынок сократился на 4.1%.