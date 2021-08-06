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06.08.2021 13:01
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Legend стала героем английского журнала о внедорожниках

Текст: Константин Руссов
Фото: The Mud Life Фото: The Mud Life
Фото: The Mud Life

Журнал The Mud Life, выходящий в Великобритании, опубликовал тест-драйв Lada Niva Legend, которая снова продаётся в стране. Российский внедорожник не просто стал героем материала, а был размещён на обложке периодического издания.

Фото: www.vk.com/ladanivadoc
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С содержанием статьи ознакомился клуб Lada Niva Documentary, который перевёл тест-драйв на русский язык.

Ничего нового или необычного: Lada Niva Legend журналист пожурил за неуклюжесть в поворотах, неудобное включение пятой передачи, потому что для этого приходится выполнять так называемый "жигулёвский поклон", маломощный двигатель, спартанский салон и отсутствие центрального замка.

Разумеется, автор в противовес этому нашёл немало плюсов: хорошая работа подвески на неровных участках, геометрическая проходимость, наличие понижающего ряда и блокировки дифференциала.

Также журналист отметил, что единственным конкурентом "Нивы" в Великобритании можно считать Dacia Duster. Suzuki Jimny в сравнение не пошёл, так как его у дилеров нет, а если он и появится, то будет стоить огромных денег.

Ранее "РГ" писала о том, что Lada Niva Legend в Великобритании пользуется спросом. Ввозятся внедорожники "серым" дилером (сайт lada4x4.co.uk), он же занимается "растаможкой", сертификацией автомобиля и проводит антикоррозийную обработку.

Цена - от 17 295 фунтов стерлингов (1,76 млн рублей), топовая версия Urban с пакетом Black стоит 19 350 фунтов (1,97 млн рублей). Можно сэкономить, купив авто за 12 495 фунтов (1,27 млн рублей), но тогда заниматься получением документов для беспрепятственной эксплуатации на дорогах страны придётся самостоятельно.

#Lada