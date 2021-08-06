Суд арестовал москвича, выбросившего своего ребенка с пятого этажа

Кузьминский суд Москвы с учетом позиции прокуратуры отправил на два месяца под стражу в СИЗО Леонида Кудрявцева, выбросившего двухлетнего сына из окна пятого этажа. Об этом "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она напомнила, что ранее прокуратура Москвы поставила на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье "покушение на убийство малолетнего".

По данным следствия, 4 августа мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома по улице Шумилова, выбросил отец. Мужчина с места совершения преступления скрылся, но в кратчайшие сроки местонахождение было установлено и его задержали. Судя по кадрам, опубликованным сразу после задержания, 24-летний мужчина находился явно в неадекватном состоянии под воздействием каких-то веществ. Он говорил полицейским, что сыну было больно и он таким образом пытался избавить его от мучений. Мать задержанного рассказала, что ее сын уже давно употребляет наркотики. При этом внук постоянно живет с бабушкой. После падения с высоты мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую реанимацию.