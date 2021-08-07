СМИ: В Японии еще до Олимпиады обнаружили "лямбда"-штамм коронавируса

За три дня до начала Олимпийских игр в Японии в аэропорту Токио у пассажирки, прибывшей из Перу, был выявлен "лямбда"-штамм SARS-CoV-2. Об этом только сейчас сообщил телеканал NHK.

Чуть ранее информацию о завозе в Стране восходящего солнца опасной разновидности коронавируса распространило американское издание Daily Beast. При этом подчеркивается, что широкой общественности сообщать о выявленном штамме до окончания Олимпиады власти страны не планировали.

В министерстве здравоохранения Японии отметили, что в настоящее время у них мало данных о новой мутации. А в Национальном институте инфекционных заболеваний добавили, что пока штамм "лямбда" не вошел в список вариантов SARS-CoV-2, требующих пристального внимания.

РИА Новости не сообщает, кто именно "привез" в Японию опасный штамм. Но не исключено, что это был участник Олимпийских игр. Известно только, что инфицированного выявили еще в аэропорту и быстро изолировали.

Напомним, "лямбда"-штамм впервые был обнаружен в декабре 2020 года в Перу. Сейчас он циркулирует более чем в 30 странах, в основном в Северной и Южной Америке. В конце июня этого года данную разновидность коронавируса выявили в Бразилии.

Что интересно, именно японские ученые недавно рассказали об особенностях "лямбда"-штамма. У этого варианта есть две вирусологические особенности: он очень заразный и обладает повышенной устойчивостью к иммунитету.